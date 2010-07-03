Московская ФАС оштрафует четыре банка из-за спама

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по факту нарушений закона о рекламе против четырех крупных банков. Речь идет об "Альфа-банке", "Ситибанке", "Райффайзенбанке" и банке "Хоум кредит".
"Альфа-банк" рассылал по e-mail информацию об акции по ипотеке. Установлено, что заявитель является клиентом банка, но никаких согласий, кроме обработки персональных данных и условий договора обслуживания, он не давал", – сообщает пресс-служба ФАС Москвы.
Уточняется, что дело также возбуждено против "Райффайзенбанка" и мобильного оператора "Билайн". Финансовая организация рассылала клиентам по SMS информацию о кредитных картах и сведения о снижении кредитной ставки без согласия абонентов.
Похожее обвинение вынесено в отношении "Ситибанка", который оправлял в SMS-сообщениях предложения услуг по кредитным картам. В этом случае "Билайн" также признали виновным.
"Сразу два дела возбуждены в отношении "Хоум кредит": банк рассылал по SMS предложения по кредиту. В обоих случаях абоненты не давали согласия на получение рекламы", – добавили в ФАС.
По этому делу к ответственности также будут привлечены мобильные операторы МТС, "Билайн" и организатор SMS-рассылок MFMSolutions. Все банки могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за каждый случай нарушения закона о рекламе.
Ранее ФАС снова отложила рассмотрение дела против компании Apple из-за действий корпорации на рынке приложений для iOS. Ведомству потребовалось дополнительное время, чтобы получить новые доказательства вины Apple.
В августе этого года "яблочная" компания необоснованно отклонила программу родительского контроля Kaspersky Safe Kids, после чего запустила свое приложение Screen Time с аналогичными функциями.
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