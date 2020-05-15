Эксперт оценил решение немецкого регулятора по "Северному потоку – 2"

13:34
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал отказ немецкого регулятора освободить "Северный поток – 2" от требований газовой директивы Евросоюза.
"Еврокомиссия приняла распространение газовой директивы на морские газопроводы и требовала довольно быстро все это сделать от национальных регуляторов", – цитирует RT слова Юшкова.
Эксперт подчеркнул, что Германия рассчитывала, что газопровод будет достроен до 23 мая, однако сделать это не удается из-за введенных санкций США против "Северного потока – 2" в конце 2019 года.
Юшков подчеркнул, что оператор газопровода в любом случае будет обращаться в суды и оспаривать решение немецкого регулятора, который отклонил его заявку на освобождении проекта от требований газовой директивы Евросоюза.
"Даже если ему не удастся получить право исключения из-под норм третьего энергопакета, он будет пытаться встроиться в правила игры", – заключил аналитик.
В декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.
В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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