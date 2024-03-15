В ЕК изучают возможность ограничения импорта сельхозпродукции РФ

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Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта российской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза. В ближайшее время ЕК выступит с предложением, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз", – указала она.

В феврале парламент Латвии ограничил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. При этом данная мера не затронет продукцию, которая направляется через Латвию транзитом в остальные страны ЕС.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут допустил, что неформально американская сторона утвердит запрет на импорт сельхозпродукции РФ и будет пытаться, чтобы к этим ограничениям присоединились другие государства. Так он оценил последствия принятия нижней палатой конгресса США No Russian Agricultural Act. По его словам, проект американской стороны имеет отношение ко всей сельхозпродукции РФ.

До этого глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Москва способна взять под контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае победы на Украине. При таком развитии событий Парижу будет грозить инфляция, сказал он.

