Зерновой союз допустил, что США запретят импорт российского продовольствия

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Неформально американская сторона утвердит запрет на импорт сельхозпродукции РФ и будет пытаться, чтобы к этим ограничениям присоединились другие государства. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута.

Так он оценил последствия принятия нижней палатой конгресса США No Russian Agricultural Act.

"Позиция у США будет такая – "хотите получать американскую продукцию на каких-то особых условиях, отказывайтесь от российской продукции". Фактически новый акт – это санкции США, стремление ограничить экспорт российской сельхозпродукции, выдавить РФ с мирового агрорынка", – отметил Корбут.

По его словам, проект американской стороны имеет отношение не только к зерну, но и практически ко всей сельхозпродукции РФ. Вместе с тем он добавил, что Вашингтон прежде всего нацелен на государства Юга, которые являются основным рынком России.

Вице-президент союза назвал новый акт Штатов попыткой вести не совсем добросовестную конкурентную борьбу и влиять на геополитику.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Москва способна взять под контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае победы на Украине. При таком развитии событий Парижу будут грозить инфляция и очень серьезная продовольственная проблема, поделился дипломат. В этой связи Франции следует поддерживать Киев, отметил он.

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