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Еврокомиссия (ЕК) направит 1,5 миллиона евро на поддержку сельскохозяйственного сектора Молдавии на фоне евроинтеграции. Об этом пишет RT.

В СМИ отметили, что главная цель программы в – улучшении показателей агропромышленного комплекса в соответствии с документом об ассоциации государства с Евросоюзом. Планируется, что агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства Молдавии после реформ может стать платежным органом, который будет аналогичен существующим в ЕС.

Также предполагается наращивание возможностей местного управления по борьбе с мошенничеством и ведомства по вопросам постплатежной инспекции. Главным бенефициаром проекта финансирования сектора станет Минсельхоз Молдавии, уточняется в документах ЕК.

По словам политолога Ивана Мезюхо, подобные финансовые инициативы можно расценивать как политическую взятку, чтобы правительство Молдавии перестроило рынки сбыта из РФ на Европу.



"Это действительно попытка переключить молдавский экспорт. Но на самом деле это лишь крохи, которые не будут иметь позитивного эффекта для молдавской экономики, исторически связанной сильнейшими взаимоотношениями с Россией", – уточнил эксперт.

Кроме того, эта сумма слишком мала и для компенсации убытков от антироссийской политики страны, так же как и для борьбы с коррупцией. До этого ЕК уже выделяла 5,5 миллиона евро на поддержку гражданского общества Молдавии.

Молдавия до недавнего времени была самым бедным государством Европы, однако на место этой страны пришла Украина, заявил Владимир Путин. Российский лидер уточнил, что Молдавия получает энергоносители по достаточно низким ценам. Однако если она хочет получать их на 30% дороже, последовав примеру Германии, "то пожалуйста".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз. ЕС в данный момент переживает не лучшие времена в своей истории как с точки зрения функционирования союза, так и с точки зрения экономики. Кроме того, новые члены ЕС могут дестабилизировать сообщество, указал Песков.

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