Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

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Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году не ожидается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из ведущих российских производителей сахара и подсолнечного масла агрохолдинг "Русагро" ждет завершения срока действия соглашений по заморозке цен на эти продукты с 1 апреля 2021 года.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.