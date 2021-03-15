Холдинг "Русагро" ожидает разморозку цен на масло и сахар с 1 апреля

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Один из ведущих российских производителей сахара и подсолнечного масла агрохолдинг "Русагро" ждет завершения срока действия соглашений по заморозке цен на эти продукты с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Басов.

Он уточнил, что в настоящий момент "Русагро" выполняет все возложенные на себя обязательства.

"Компания "Русагро", безусловно, выполняет все соглашения и планирует делать так, пока они существуют. Мы ожидаем, что с 1 апреля соглашения не будут действовать", – заявил он в ходе онлайн-конференции.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.

Отмечалось, что стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм, а цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр.