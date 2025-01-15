15 января, 13:00Экономика
В Приднестровье заявили, что РФ поставит гуманитарный газ в республику
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит гуманитарный газ в республику в необходимом для населения объеме, сообщает РИА Новости.
Газ в виде гуманитарной помощи пойдет на нужды объектов теплоэнергетики и промышленные предприятия, подчеркнул лидер Приднестровья.
"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг.
По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, уже через несколько дней 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.
Посольство России в Молдавии обвинило Украину в отказе в транзите газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.
Россия прекратила транзит газа в Евросоюз через Украину