В Приднестровье заявили, что РФ поставит гуманитарный газ в республику

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит гуманитарный газ в республику в необходимом для населения объеме, сообщает РИА Новости.

Газ в виде гуманитарной помощи пойдет на нужды объектов теплоэнергетики и промышленные предприятия, подчеркнул лидер Приднестровья.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, уже через несколько дней 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.

Посольство России в Молдавии обвинило Украину в отказе в транзите газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.