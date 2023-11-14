Санду заявила об ответственности "Газпрома" как акционера "Молдовагаза" за долги

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Компания "Газпром", являясь акционером "Молдовагаза", должна нести ответственность за долги, заявила лидер Молдавии Майя Санду. Об этом пишет RT со ссылкой на молдавские СМИ.

При этом глава республики подчеркнула, что долг Молдавии перед "Газпромом" составляет всего 9 миллионов долларов.

"У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а 9 миллионов долларов", – добавила она.

В начале сентября Санду заявила, что в рамках аудиторской проверки никакого долга в размере порядка 800 миллионов долларов выявлено не было. По ее мнению, Молдавию попытались обмануть в 2021 году, приписав ей несуществующую задолженность.

Позднее министр энергетики страны Виктор Парликов сообщил о готовности Молдавии вернуть "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов долга. Это, по его словам, подтвержденная сумма. Общий же объем возможного долга составляет 276 миллионов долларов.

Ситуацию прокомментировали в "Газпроме". Там заявили, что не согласны с выводами молдавской стороны, а также указали на несоблюдение требований по аудиту, из-за чего его результаты не могут повлиять на размер и обоснованность долга.



У Молдавии нет альтернативы российскому газу – Санду