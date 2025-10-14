Фото: телеграм-канал "Росатом"

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути (СМП), сообщает госкорпорация "Росатом" в телеграм-канале.

Транспорт прибыл в британский порт Феликстоу 13 октября. Информационно-навигационное обеспечение судна по пути следования осуществил "Главсевморпуть".

По данным госкорпорации, путь следования через российскую Арктику занял 20 дней. Это время практически вдвое меньше по сравнению с традиционными маршрутами.

Как отметил специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов, Северный морской путь превращается в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики.

"Этому способствуют различные факторы, в том числе развитие передовых технологий, строительство атомных ледоколов нового поколения и растущий интерес со стороны зарубежных грузоотправителей", – сказал представитель корпорации.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на госкорпорацию уточняет, что судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября. После выгрузки он направится в другие европейские порты.

Ранее Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по СМП. Разработка и утверждение дорожной карты сосредоточены на создании устойчивого транспортного коридора. Совместная работа стран предполагает внедрение современных решений.

Владимир Путин заявлял, что российско-китайские экономические отношения вышли на высокий уровень. По словам президента, с 2021 года рост товарооборота составил около 100 миллиардов долларов. Китай является для России лидером по объему двусторонней торговли, подчеркнул глава государства.