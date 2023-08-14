Экономист объяснил, когда россияне ощутят последствия роста курса доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия может ощутить последствия от скачка доллара через два-четыре месяца, однако у властей есть возможности опустить курс ниже 90 рублей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года. В то же время евро перевалил за 110. Позднее доллар на Мосбирже опустился ниже 98 рублей, а евро – ниже 107-ми: это произошло после сообщения о внеплановом заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое пройдет 15 августа.

По словам Остапковича, пока падение рубля в целом не отразилось на стоимости товаров, так как это не происходит моментально.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ И торговля, и производители товаров еще работают по старым ценам. Падение курса будет ощущаться через два, а то и четыре месяца, ближе к середине-концу осени.

По мнению эксперта, в первую очередь подорожает продукция предприятий, где многое зависит от импортного оборудования, сырья и материалов. Кроме того, ряд пород кур везут из Нидерландов, а некоторые виды говядины – из Аргентины и Бразилии, добавил Остапкович.

"Свинина и мясо птицы – почти 100% российская локализация. Здесь не должно быть подорожаний", – сказал эксперт.

По его мнению, если стоимость тех или иных товаров и поднимется, то в пределах инфляции. Дальнейший курс валют предсказать невозможно, подчеркнул экономист, при этом факторов для ослабления рубля пока больше, чем для укрепления.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Но в игру могут вступить ЦБ и Минфин, у них есть механизмы для прекращения роста курса. Теоретически это поможет опустить доллар в район 85–90 рублей. Но это нерыночные механизмы, а ЦБ пока занимает политику свободного курса рубля.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в связи с ослаблением рубля туры за границу для граждан РФ могут стать еще дороже. В данный момент на одну поездку необходимо выделить минимум 160 тысяч рублей, заявил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.