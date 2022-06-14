Вучич заявил, что Сербия не сможет импортировать нефть из РФ из-за санкций ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 ноября Сербия не сможет импортировать нефть из России из-за нового пакета санкций Евросоюза. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
Он пояснил, что нефть необходима Сербии для ее тепло- и энергоснабжения. Вучич добавил, что в Обреноваце каждый день расходуется 350 тонн мазута, потому что уголь недостаточно сухой и качественный.
"Необходимо обеспечить мазут. В НИС его нет в достаточных объемах, надо импортировать 20 тысяч тонн, считайте, нужно 120 тысяч тонн на всю зиму", – приводит слова Вучича РИА Новости.
Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России, который вступил в силу 4 июня. Документ предполагает отказ государств ЕС от импорта нефти из РФ в течение полугода, отказ импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев. Предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.
Ситуация в отношениях России и Европы обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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