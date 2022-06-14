Эрдоган заявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря

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Турция приступила к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов республики. Об этом объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, газ с Черного моря будет в системе в первом квартале 2023 года.

"Пик производства ожидается в 2026 году", – передает РИА Новости слова Эрдогана.

Он добавил, что на начальной стадии планируется добывать 10 миллионов, далее увеличить до 40 миллионов кубометров газа.

Ранее Россия ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, которая перешла под временное управление немецкого регулятора. В свою очередь, министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что в ФРГ несколько дочерних компании "Газпрома" перестали получать газ из России.

В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.

В свою очередь, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что последствия прекращения поставок российского газа сейчас были бы катастрофическими для экономики ФРГ. По словам Русвурма, в случае введения эмбарго на российские энергоносители, многие компании будут вынуждены остановить производство, а некоторые предприятия больше никогда не смогут запустить его заново.

