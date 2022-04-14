Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей малый и средний бизнес РФ

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей в России средний и малый бизнес. Она заявила, что для нее стало открытием то, что РФ не производит данную продукцию, а импортирует ее.

"Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. <...> Это мелкий пример, сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, все не может ни одна страна производить, но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед", – сказала она на заседании СФ.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики займет около двух лет из-за санкций, введенных западными странами. По его словам, это связано с импортозамещением зарубежных товаров. При этом он подчеркнул, что речи о полном импортозамещении не идет.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.