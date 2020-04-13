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Экономика

13 апреля, 22:23

Новак рассказал о роли Путина в сделке ОПЕК+

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+. Об этом он рассказал во время эфира телеканала "Россия 1".

Как заявил российский министр, в течение последних дней глава государства несколько раз общался с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Новак подчеркивает что, стороны решали вопросы и разногласия по данной сделке. "Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться", – обратил внимание глава министерства энергетики РФ.

Участники ОПЕК+ 12 апреля окончательно договорились о заключении новой сделки. По ее условиям, сокращение добычи нефти в мае-июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее данный объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение подразумевает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин положительно оценил достигнутое соглашение странами ОПЕК+.

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