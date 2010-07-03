Набиуллина объяснила низкий темп роста российской экономики

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причину низкого темпа роста российской экономики.

"Низкие темпы экономического роста вызваны, прежде всего, структурными факторами, денежно-кредитная политика практически бессильна", – цитирует РИА Новости Набиулллину.

Она также отметила, что Россия не должна следовать примеру стран, которые с помощью печатного станка "разогревали" экономику.

"После краткросрочного всплеска экономика проседала, оставались все проблемы, связанные и с повышенной инфляцией, и с нестабильностью", – заключила глава регулятора.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин считает, что по итогам 2019 года на фоне реализации разовых факторов инфляция в России окажется ниже четырех процентов.

В начале сентября Минэкономразвития ухудшило показатели макропрогноза по России. Темпы роста российской экономики замедлятся, а рост доходов населения сократится. Оценка роста ВВП на будущий год понижена с 2 до 1,7 процента, а прогноз по инфляции – до 3 процентов. На текущий год министерство пересмотрело прогноз реальных доходов населения, понизив их предполагаемый рост почти до нуля – в предыдущем варианте документа был один процент.

