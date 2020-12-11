Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет проверять все случаи повышения цен на продукты питания. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, рост цен на продукты объясняется попыткой производителей получить дополнительную маржу во время пандемии.
"Тут получилось так, что, судя по всему, под эгидой пандемии ряд производителей просто решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией. Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет", – сказал Евтухов.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз России разрабатывает комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты. Отмечается, что решения коснутся основных социально значимых продуктов.
Глава ведомства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что работа над данным вопросом ведется по поручению руководства страны. В разработке также участвуют отраслевые сообщества и заинтересованные органы власти.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.
Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявлял, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак не повлияла.
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