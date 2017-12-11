Фьючерсы на биткойн выросли более чем на 20 процентов после открытия торгов

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Фьючерсы на биткоин на чикагской бирже CBOE Global Markets выросли на 21 процент – до 18,7 тысяч долларов.

Как сообщает "Газета.ру", во время открытия торгов цена на фьючерсы составляла 15,46 тысяч долларов.

В начале декабря стало известно, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила продажу фьючерсов на биткойн на американских биржах. Ранее стоимость одной единицы достигала 11 тысяч долларов.

Разрешение на продажу получили Чикагская товарная биржа (СME Group) и биржевой оператор Cboe Global Markets (СGM). Отмечалось, что CME Group планирует начать торговлю 18 декабря, а CGM планировала объявить о старте продаж в ближайшие дни после получения разрешения.

Первыми миллиардерами, заработавшими свое состояние благодаря инвестициям в биткойн, стали Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы, которые приобрели 1 процент всего мирового запаса биткойнов за 11 миллионов долларов в 2013 году. Тогда стоимость одного биткойна составляла 120 долларов.