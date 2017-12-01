В США одобрили биржевую торговлю фьючерсами на биткойн

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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила продажу фьючерсов на биткойн на американских биржах. Ранее стоимость одной единицы достигала 11 тысяч долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, разрешение на продажу фьючерсов получили Чикагская товарная биржа (СME Group) и биржевой оператор Cboe Global Markets (СGM). Отмечается, что CME Group планирует начать торговлю 18 декабря, а CGM объявит о старте продаж в ближайшие дни.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин предположил, что биткойн продолжит расти в цене к концу года.

По мнению эксперта, на рост стоимости криптовалюты влияет ожидание покупателей, что она будет использоваться в системных расчетах. Припачкин отметил, что в 2018 году биткойн уже могут начать принимать Amazon или Alibaba.