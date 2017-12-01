Глава Ассоциации криптовалют и блокчейна прогнозирует рост биткойна

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин предположил, что биткойн продолжит расти в цене к концу года.
"Я думаю, что мы к концу года уже по нынешнему тренду увидим порядка 13—14 тысяч долларов. А 20 тысяч долларов в следующем году – это нормальная практика", – цитирует эксперта RT. Он также напомнил об экономисте из США, который прогнозировал рост курса биткойна до 100 тысяч долларов к концу 2018 года.
По мнению эксперта, на рост стоимости криптовалюты влияет ожидание покупателей, что она будет использоваться в системных расчетах. Припачкин отметил, что в 2018 году биткойн уже могут начать принимать Amazon или Alibaba.
Курс биткойна в ноябре пережил несколько серьезных колебаний. Первое случилось в середине месяца, когда валюта рухнула на 30 процентов на фоне повышения интереса инвесторов к BitcoinCash. Затем "биток" отыграл до нового рекорда в 11,4 тысячи долларов и снова рухнул до 9,2 тысячи. Последнее падение объясняется проблемами на одной из бирж, торгующих криптовалютой.
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