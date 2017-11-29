Курс биткойна перевалил за 11 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Курс биткойна достиг отметки в 11 тысяч долларов на бирже Coinmarketcap. Стоимость единицы криптовалюты на 15:16 по московскому времени составила 11079,5 доллара, сообщает "Газета.ру".
Биткойн уверенно растет уже несколько дней, регулярно прибавляя в цене почти тысячу долларов. 28 ноября курс популярной криптовалюты перевалил за 10 тысяч долларов. До этого – за полмиллиона рублей.
В середине ноября биткойн напротив упал в цене на 30 процентов. Причиной стало переключение внимания инвесторов на валюту BitcoinCash. Это было первое крупное падение стоимости криптовалюты.
Биткойн раскололся на две криптовалюты в августе 2017 года. Именно тогда на рынке появились отдельные наименования Bitcoin и Bitcoin Cash. Раскол произошел по инициативе майнеров из Китая.
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