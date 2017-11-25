Курс биткойна превысил полмиллиона рублей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Курс биткоина поднялся до 8,7 тысячи долларов, тем самым превысив 500 тысяч рублей. За криптовалюту на бирже Coindesk дают около 508 тысяч рублейв долларовом эквиваленте.

На 21:00 по московскому времени биткоин стоил 8710 долларов. В течение дня курс колебался от 8157 до 8725 долларов.

Последний активный рост валюты был зафиксирован 17 ноября, кода ее стоимость превысила восемь тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что биткойн обвалился почти на 30 процентов по сравнению с установленным 8 ноября рекордом стоимости. После падения стоимости за единицу валюты давали 7882 доллара. В тот момент инвесторы переключились на отколовшуюся от основной криптовалюту Bitcoin Cash. Ее курс с 10 ноября вырос до 40 процентов, достигнув 2478 долларов. К утру 13 ноября он снова упал до 1325 долларов.

Биткойны раскололись на две криптовалюты в августе 2017 года. Именно тогда на рынке появились отдельные наименования Bitcoin и Bitcoin Cash. Раскол произошел по инициативе майнеров из Китая.