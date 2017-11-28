Курс биткойна превысил отметку в 10 тысяч долларов

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Курс биткойна достиг отметки в 10 тысяч долларов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Coinmarkercap.

На 14.44 по московскому времени за биткойн на этой бирже давали 10 065.6 доллара.

25 ноября биткойн преодолел отметку в полмиллиона рублей. В течение дня курс колебался от 8157 до 8725 долларов.

Бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта сообщил, что за созданием криптовалюты Bitcoin стоит предприниматель Илон Маск. В качестве подтверждения этой версии Гупта привел несколько аргументов.