И немножко нервно. Курс биткойна вызвал у аналитиков тревогу

Оптимисты уверены, что мы увидим котировки биткойна в десятки и сотни тысяч долларов. Пессимисты предупреждают, что криптовалютный пузырь может лопнуть уже в декабре − после начала торгов фьючерсами на биткойн.

28 ноября курс биткойна установил исторический рекорд, превысив отметку 10 тысяч долларов. Только утром в воскресенье курс биткойна впервые поднялся выше 9 тысяч, а уже вечером в тот же день преодолел следующую психологически важную отметку − 9500. Во вторник цена биткойна превысила 10 тысяч, и приблизилась к 11 тысячам. Взлет котировок привел к такому ажиотажному спросу на покупки "битка", что американские криптобиржи Coinbase, GDAX, Gemini и Bitstamp не справились с наплывом покупателей и у них начались проблемы с проведением расчетов. В результате курс биткойна обвалился к 9 тысячам долларов. Однако по мере нормализации работы бирж котировки начали возвращаться к прежним высотам. На 12.00 мск сегодня биткойн торговался по 10264 доллара.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

"Финальная и глупейшая стадия"



Неудивительно, что среди инвесторов и аналитиков нарастает нервозность, тем более что для "обычных" активов параболический график, который рисует цена биткойна, считается свидетельством скорой смены тренда.

Финансовый аналитик Марк Хулберт подсчитал, что вероятность скорого обвала цены биткойна составляет более 80%, причем крах может произойти уже на этой неделе. Хулберт основывает свои расчеты на нашумевшем исследовании "Пузыри для Фама" (Юджин Фама − лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года, автор гипотезы эффективного рынка, подразумевающей, что вся существенная информация сразу и полностью отражается на стоимости ценных бумаг).

Авторы этого исследования, профессора экономики Гарвардского университета Робин Гринвуд и Андрей Шлейфер определили рыночный пузырь как "крупное повышение цены в течение двух лет, за которым следует спад как минимум на 40% в последующие два года". По их расчетам, когда цена актива возрастает на 100% и больше, вероятность краха составляет 50%.



Если цена актива за два года возрастает на 100% и больше, вероятность краха составляет 50%. При росте на 150% эта вероятность вырастает до 80%. Если же цена увеличивается еще больше, то крах становится практически неизбежным

При росте на 150% эта вероятность вырастает до 80%. Если же цена увеличивается еще больше, то крах становится "практически неизбежным". Марк Хулберт отмечает, что цена биткойна в последние два года выросла почти на 2500%, что делает обвал неотвратимым.

Однако есть один тонкий момент. Гринвуд и Шлейфер изучали фондовый рынок, и, насколько применимы его законы к рынку криптовалют, пока непонятно. Однако Хулберт уверен, что полностью применимы, "поскольку гарвардские ученые проанализировали данные практически за столетие – как по США, так и по зарубежным фондовым рынкам, и пришли к общим выводам, которые не зависели от периода времени и страны. При этом они не смогли найти доказательств того, что вероятность краха зависит от каких-либо фундаментальных факторов".

"Многие сторонники биткойна настаивают, что он уникален, а поэтому исторические прецеденты к нему не применимы. При этом каждый предыдущий пузырь сопровождался аналогичными утверждениями об исторической уникальности", − отмечает аналитик.

"Часто говорят, что самая опасная фраза в инвестировании – "на этот раз всё по-другому", − пишет Хулберт. − Bitcoin-инвесторам в особенности не стоит забывать об этом".

С мнением Хулберта согласны практически все традиционные финансовые СМИ. Так, Bloomberg называет стремительный рост биткойна "иррациональным" и отмечает, что многие инвесторы в криптовалюты совершают "ошибку новичка" − вкладывают в актив все свои средства, рассчитывая на гарантированный возврат инвестиций.

Аналитик Алистар Милн в своем комментарии CNBC также отмечает рост интереса к криптовалютам со стороны обычных пользователей. По его оценкам, только на американской криптовалютной бирже Coinbase в течение одного лишь дня 23 ноября появилось около 100 тысяч новых аккаунтов. "Сейчас на Coinbase зарегистрировано около 13 миллионов профилей, из них 4,9 миллиона появилось в ноябре 2017 года", − отметил Милн.



Только на американской криптовалютной бирже Coinbase в течение одного лишь дня 23 ноября появилось около 100 тысяч новых аккаунтов. Сейчас на Coinbase зарегистрировано около 13 миллионов профилей, из них 4,9 миллиона появилось в ноябре 2017 года.

Ник Колас, первый из инвестаналитиков на Уолл-стрит, который начал следить за рынком криптовалют, в свою очередь заметил, что количество запросов в Google о том, как "купить биткойн кредиткой", достигло исторического максимума. Сейчас на эту фразу приходится 3% от всех поисковых запросов по теме биткойна.

При этом количество таких запросов растет почти так же быстро, как курс криптовалюты. "Такая биткойнмания − признак того, что мы вошли в финальную и глупейшую стадию растущего рынка", − комментирует сложившуюся ситуацию аналитик.

Фото: ТАСС/Zuma/Manuel Romano

Китай и фьючерсы



Чтобы оценить риск обвала рынка, нужно понять, с чем связан стремительный рост биткойна в последние недели. Основных причин две. Первая – приток на рынок криптовалют спекулятивных капиталов из Азии, прежде всего из Китая.

За последние две недели правительство Китая влило в экономику страны огромное количество денег, чтобы смягчить нехватку ликвидных средств в финансовой системе. Только за пять дней на прошлой неделе Народный банк Китая (НБК) раздал банкам более 810 миллиардов юаней, что эквивалентно 122,4 миллиарда долларов.

Однако значительная часть этих денег была перенаправлена банками на рынок криптовалют − точно так же, как и львиная доля долларов, влитых в американскую экономику Федеральным резервом США в рамках "количественного смягчения", в итоге оказалась на фондовом рынке.

Поскольку криптовалютные биржи в самом Китае были запрещены в сентябре, финансисты Поднебесной перенесли большинство своих операций на криптобиржи соседних стран – Японии и Южной Кореи. По данным CryptoCompare, на японскую иену сейчас приходится около 62% от общего объема торгов биткойном, на доллар − 21%, а на южнокорейскую вону − 9%.



На японскую иену сейчас приходится около 62% от общего объема торгов биткойном, на доллар − 21%, а на южнокорейскую вону − 9%.

Именно эти площадки стали местом наиболее бурного роста биткойна. Именно на южнокорейской Bithumb курс биткойна впервые преодолел отметку 10 тысяч долларов. Отметим, что после того, как 25 ноября Служба финансового надзора Южной Кореи объявила, что "не намерена вмешиваться в торговлю биткойнами и брать на контроль криптовалютные биржи, пока у биткойна нет статуса официальной валюты", дневной оборот биржи увеличился в два с лишним раза.

В основном этот рост произошел благодаря притоку китайских инвесторов. "По неподтвержденным данным, очень серьезные инвестиции в криптовалюты во второй половине ноября стали вливать китайские family office, располагающие деньгами состоятельных семей", − отмечает сооснователь криптокошелька Rahakott.io Максим Шрейдер.

Вторая главная причина стремительного роста котировок – планы крупнейшей в США биржи деривативов CME запустить в декабре торговлю фьючерсами на биткойн. Это откроет возможность инвестирования в криптовалолюту для институциональных инвесторов, что станет новым стимулом для роста цены "битка". "Капитализация биткойна велика по меркам криптовалют, но по сравнению с размером мирового рынка деривативов (639 триллионов долларов) она ничтожна, − отмечают аналитики компании "Альпари". – И даже капля из финансового моря деривативов способна отправить курс биткойна в космос".

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Когда лопнет пузырь?



Подавляющее большинство аналитиков уверено, что после запуска торговли фьючерсами курс биткойна снизится: крупные инвесторы, руководствуясь классическим правилом "покупай на ожиданиях, продавай на событиях", начнут распродавать криптовалюту, фиксируя прибыль.

Перейдет ли эта коррекция в обвал, будет зависеть от поведения китайских инвесторов. Учитывая колоссальные майнинговые мощности, расположенные в Поднебесной, китайцы вряд ли захотят допустить обвал, который сделает их "фермы" нерентабельными. Так что после коррекции рост возобновится, однако он будет более спокойным, чем в последние недели. Скорее всего, к началу Нового года мы будем наблюдать курс биткойна в районе 15 тысяч долларов.

Более долгое прогнозирование, как и в случае со всеми остальными инвестиционными активами, вряд ли имеет практический смысл. Однако криптоэнтузиасты уверены, что мы увидим курс биткойна в десятки и сотни тысяч долларов.

Основатель криптовалютного хедж-фонда Galaxy Investment Partner миллиардер Майкл Новограц в эфире CNBC заявил, что к концу 2018 года биткойн может подорожать до 40 тысяч долларов. "На этот рынок идет большая волна денег, причем не только в США, но и во всем мире", − отметил Новограц. В то же время миллиардер подчеркнул, что "не советует розничным инвесторам вкладывать в криптовалюты более более 1−3% своих сбережений, а богатым инвесторам − более 5−10%".



"Если 1% из 200 триллионов долларов, хранящихся в настоящее время в акциях, наличных деньгах, золоте и облигациях, перетечет в биткойн, он достигнет 125 000 тысяч долларов. Можно догадаться, что в конечном итоге биткойн подорожает до уровня 250−500 тысяч долларов".

Макс Кейзер, ведущий передачи Keizer Report на Russia Today, считает, что биткойн в конечном итоге достигнет отметки 100 тысяч долларов. "Биткойн будет доминировать в будущем, − уверен Кейзер. − Биткойну были посвящены сотни некрологов, однако ничего подобного не произошло и не произойдет. Дело в том, что биткойн – это дар Бога, он призван помочь человечеству разобраться в беспорядке, связанном с деньгами".

Основатель инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моас настроен еще оптимистичнее. "Это не пузырь, и это не иррациональное изобилие, − заявил Моас в интервью порталу CoinTelegraph. − Биткойн в настоящее время торгуется на 80−90% ниже той суммы, которая, я думаю, появится в ближайшие пять лет. Если 1% из 200 триллионов долларов, хранящихся в настоящее время в акциях, наличных деньгах, золоте и облигациях, перетечет в биткойн, он достигнет 125 000 тысяч долларов. Можно догадаться, что в конечном итоге биткойн подорожает до уровня 250−500 тысяч долларов".

"Биткойн будет расти, пока в мире продолжается полнейший банковский беспредел, − уверен профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. − Пока главное лицо в банке − не президент, не тот, кто клиентуру привлекает, не IT-гении, создающие новые продукты и решения, а тихий и незаметный человек из финмониторинга. Пока любой банк в любой точке мира может абсолютно без каких-либо оснований или по понятным только ему причинам заблокировать платеж, остановить любые транзакции и вообще творить то, что они творят сегодня. Пока практически нет возможности совершить финансовую транзакцию, не объясняя, какого цвета были трусы у вашей бабушки во время свадьбы и как звали котика вашей двоюродной тети, "биток" будет расти".