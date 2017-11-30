Названа причина резкого падения курса биткойна

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Резкое падение курса биткойна вызвано техническими проблемами у одной из крупнейших бирж криптовалют Coinbase. Сбой в работе произошел после достижения курса биткойна исторического максимума.

"Сейчас мы фиксируем самый высокий трафик за все время. Наша команда программистов активно работает над решением проблем", – цитирует "Газета.ру" представителя Coinbase.

Биткойн резко обрушился на биржах в среду, 29 ноября. Криптовалюта достигла нового максимума стоимости в 11,4 тысячи долларов, а затем упала сразу на две тысячи. Новый курс составил 9290 долларов. Теперь игроки надеются на достижение психологической вершины в 12 тысяч долларов.

Ранее в Госдуме РФ заявляли, что криптовалюта еще может вырасти в цене до 20 тысяч долларов. По мнению парламентариев, финансовая пирамида новой валюты еще не раздулась и обладает значительным потенциалом.