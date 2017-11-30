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Экономика

30 ноября, 09:13

Курс биткойна рухнул на две тысячи долларов

экономика деньги

Фото: ТАСС/Imago

Биткойн снова резко обрушился на биржах. 29 ноября криптовалюта достигла нового максимума стоимости в 11,4 тысячи долларов, а затем упала сразу на две тысячи. Новый курс составил 9290 долларов, теперь игроки надеются на достижение психологической вершины в 12 тысяч долларов.

Первая отметка – курс в 10 тысяч за единицу валюты – была пройдена ночью по московскому времени, сообщает "Российская газета". На текущей неделе биткойн уже второй раз обновляет абсолютный курсовой рекорд. Буквально за пару дней криптовалюта подорожала сначала до 10, а затем до 11 тысяч долларов.

Перед устойчивым периодом роста биткойн пережил серьезное падение. Первый провал в 30 процентов был зафиксирован в середине ноября 2017 года. Причиной стало переключение внимания инвесторов на криптовалюту, отколовшуюся от "битка" – BitcoinCash.

Ранее в Госдуме РФ заявляли, что криптовалюта еще может вырасти в цене до 20 тысяч долларов. По мнению парламентариев, финансовая пирамида новой валюты еще не раздулась и обладает значительным потенциалом.

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