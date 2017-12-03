Братьев Уинклвосс назвали первыми биткойновыми миллиардерами

3 декабря, 17:12
Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene
Первыми миллиардерами, заработавшими свое состояние благодаря инвестициям в криптовалюту биткойн стали Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы, которые приобрели 1 процент всего мирового запаса биткойнов за 11 миллионов долларов в 2013 году. Тогда
стоимость одного биткойна составляла 120 долларов.
Как сообщают "Аргументы недели", братья-близнецы считают, что биткойн − это "улучшенная версия золота".
Сегодня, 3 декабря, курс биткойна преодолел рубеж в 11 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила продажу фьючерсов на биткойн на американских биржах. Разрешение на продажу фьючерсов получили Чикагская товарная биржа (СME Group) и биржевой оператор Cboe Global Markets (СGM). Отмечается, что CME Group планирует начать торговлю 18 декабря, а CGM объявит о старте продаж в ближайшие дни.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин предположил, что биткойн продолжит расти в цене к концу года.
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