Россия ликвидировала торгпредства в Литве и на Украине

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Правительство РФ закрыло торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщает RT.

В Минпромторге напомнили, что летом власти Украины прекратили действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.

Работу представительства в Литве эксперты министерства сочли бесперспективной, учитывая падение товарооборота. Уточняется, что за первое полугодие 2020 года он сократился на треть.

Ранее Счетная палата РФ совместно с Институтом экономической политики имени Егора Гайдара подготовила прогноз социально-экономического развития России на три года.

В документе отмечалось, что экономика страны вернется к росту уже в 2021 году. Однако в среднесрочной перспективе темпы такого роста будут ниже, чем в официальном прогнозе правительства, и не достигнут 3% в год.