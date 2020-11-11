Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

17:02

Россия ликвидировала торгпредства в Литве и на Украине

экономика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Правительство РФ закрыло торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщает RT.

В Минпромторге напомнили, что летом власти Украины прекратили действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.

Работу представительства в Литве эксперты министерства сочли бесперспективной, учитывая падение товарооборота. Уточняется, что за первое полугодие 2020 года он сократился на треть.

Ранее Счетная палата РФ совместно с Институтом экономической политики имени Егора Гайдара подготовила прогноз социально-экономического развития России на три года.

В документе отмечалось, что экономика страны вернется к росту уже в 2021 году. Однако в среднесрочной перспективе темпы такого роста будут ниже, чем в официальном прогнозе правительства, и не достигнут 3% в год.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать