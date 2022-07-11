Иностранцам хотят ограничить покупку дизтоплива в России

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В качестве ответных мер на нарушения Литвой и Евросоюзом договоренностей о транзите грузов в Калининград бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний, сообщает газета "Известия".
Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направила Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс".
Покупку дизеля предлагается ограничить 50 литрами. За топливо сверх лимита хотят брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими – они примерно в полтора раза выше российских.
В России дизельное топливо сейчас стоит порядка 54 рублей за литр, в Европе – 130 рублей, если переводить на российскую валюту. Отмечается, что европейские перевозчики пользуются российскими низкими ценами на дизель и нагружают в свои баки по тысяче и более литров.
Президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин подчеркнул, что предложенная ассоциацией мера уже практикуется в других странах. К примеру, Иран ввел лимит на объем вывозимого дизельного топлива в баке, а сверх лимита топливо грузоперевозчики обязаны оплатить в десятикратном размере.
Он также напомнил, что сейчас поставку определенных товаров в регион, запрещенных к ввозу в Россию из-за санкций Евросоюза, осуществляют с помощью морских перевозок, которые дороже наземных.
Начальник отдела централизованных закупок калининградской компании "Болцентр" Виктория Лисовская рассказала, что после введения запрета Литвы и ЕС компании переориентировались на доставку товаров в регион паромом. Так, они перевозят около 30% продукции, и ожидается, что эти показатели будут расти. При этом, как заметила Лисовская, морские грузоперевозки обходятся дороже на 20%.
Это подтвердил представитель другой калининградской компании, логист "Силач-трансбалтик" Михаил Калугин. Он подчеркнул, что после введения санкций очень выросли цены на товары, наблюдается и дефицит части из них.
Он также считает, что ограничение в 50 литров для такого крупного транспорта, как фура, – это слишком мало. Он отметил, что для того, чтобы фура доехала до пункта назначения в другую страну, необходимо хотя бы 300 литров.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев уверен, что Калининград точно не окажется в транспортной блокаде. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Территория смыслов". По его словам, российские дипломаты стараются разрешить сложившуюся ситуацию. Министр выразил надежду, что здравый смысл Евросоюза победит проблему.
В то же время он подчеркнул, что, несмотря на решение ЕС, Калининград не находится в блокаде. Сегодня регион полностью связан с портом Усть-Луга в Ленинградской области. С сентября на морской линии до Калининградской области будут работать четыре парома вместо трех. Паром "Генерал Черняховский" готов на 99%.
Ранее "Росморпорт" принял меры для уменьшения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга – Балтийск. В настоящее время загрузка работающих на линии морских автомобильно-железнодорожных паромов "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" практически 100%. Порядка 30–50% от общего объема грузов составляют нефтепродукты. Их перевозят паромами в железнодорожных вагонах.
В "Росморпорте" добавили, что нефтепродукты, следующие в Калининградскую область, могут быть перенаправлены с паромов на танкеры. За счет этого можно будет нарастить объемы транспортировки иных грузов.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.
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