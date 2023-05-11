США заявляют банкам, что операции по продовольствию РФ не находятся под санкциями – Госдеп

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Соединенные Штаты проводят переговоры с банками, которым заявляют, что операции по продовольствию и удобрениям РФ не находятся под ограничениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления по координации санкций Госдепартамента Джима О'Брайена.

"Мы регулярно общаемся с американскими и зарубежными банками, разъясняя им нашу позицию, которая заключается в том, что мы не вводим санкции против российского продовольствия и удобрений или транзакций по продовольствию и удобрениям", – отметил он.

11 мая МИД РФ выступил против постоянного продления зерновой сделки. Инициатива может быть завершена, если 18 мая стороны не придут к общему решению с учетом требований России.

При этом ранее источник СМИ сообщал, что сделка все же может быть продлена 18 мая на условиях Москвы. В условия, по его словам, может быть включен и экспорт российской продукции.

В свою очередь, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возможный отказ от продления зерновой сделки может негативно сказаться на сфере продовольственной безопасности.

Продление зерновой сделки начали обсуждать в Стамбуле