Сергунина: 9,7 тыс компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 9,7 тысячи столичных компаний воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП), которую запустили весной нынешнего года, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, город субсидирует 6% ставки по взятым до 15 апреля кредитам и до 8% – по займам, оформленным позднее. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки составляет от 3 до 7%.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на данный момент помощь в рамках этих мер получили 48 тысяч компаний.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что по информации банков программа востребована среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и различных видов услуг.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал, что проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых этой весной. Речь идет о поддержке, которая потребовалась на волне кризиса в связи с пандемией.

По словам Головченко, в проекте бюджета на следующий год предусматривается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 7,8 миллиарда рублей.