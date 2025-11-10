Стоимость золота поднялась выше 4 050 долларов впервые с октября

Фото: depositphotos/ras-slava

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре текущего года поднялась выше 4 050 долларов за тройскую унцию впервые с 30 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 05:00 по московскому времени, стоимость золота находилась на уровне 4 060 долларов за унцию. Спустя пару минут цена драгметалла незначительно снизилась до 4 054 долларов.

В середине октября биржевая цена на золото обновила исторический максимум. Новый рекорд стоимости составлял 4 305,24 доллара.

Благодаря значительному повышению цен на драгметалл золотой запас России увеличился почти на 142 миллиарда долларов за последние два года. Однако в физическом выражении запас уменьшился на 0,2 миллиона тройских унций, что эквивалентно примерно 6,2 тонны.