В магазинах H&M в Москве почти закончились товары для дома и детей – СМИ

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В нескольких столичных магазинах H&M практически полностью закончились товары для детей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на близкий к руководству компании источник.

Речь идет о точках сети в торговых центрах "Отрада", "Рига Молл", "Мозаика", "Водный", "Каширская Плаза" и "Райкин Плаза". В некоторых из них детских товаров не осталось вовсе, в других ассортимент сократился до 20% от изначального.

По словам собеседника издания, аналогичная ситуация наблюдается в отделах товаров для дома. Москвичи раскупили большую часть продукции H&M Home.

Ранее стало известно, что шведский бренд H&M окончательно закроет магазины в России 30 ноября. За месяц до этого с работниками компании расторгнут трудовые договоры, а за две недели начнется вывоз оборудования из торговых точек.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.

