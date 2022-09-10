В магазинах H&M в Москве почти закончились товары для дома и детей – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В нескольких столичных магазинах H&M практически полностью закончились товары для детей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на близкий к руководству компании источник.
Речь идет о точках сети в торговых центрах "Отрада", "Рига Молл", "Мозаика", "Водный", "Каширская Плаза" и "Райкин Плаза". В некоторых из них детских товаров не осталось вовсе, в других ассортимент сократился до 20% от изначального.
По словам собеседника издания, аналогичная ситуация наблюдается в отделах товаров для дома. Москвичи раскупили большую часть продукции H&M Home.
Ранее стало известно, что шведский бренд H&M окончательно закроет магазины в России 30 ноября. За месяц до этого с работниками компании расторгнут трудовые договоры, а за две недели начнется вывоз оборудования из торговых точек.
Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.
Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.
Компания H&M продлила аренду флагманского магазина в Москве на 9 месяцев – СМИ
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