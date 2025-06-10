"Ведомости": профассоциации не поддержали законопроект о "российской полке"

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Профильные ассоциации не поддержали законопроект о "российской полке". Предприниматели указали, что инициатива ущемляет интересы иностранных компаний, которые локализовали свою продукцию в России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В частности, с критикой проекта выступили члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС). Их поддержали представители еще семи объединений производителей и поставщиков продуктов питания.

По данным журналистов, правительству РФ известно о такой позиции предпринимателей. Тем не менее к настоящему моменту ситуацию не комментировали ни в кабмине, ни в Минпромторге, ни в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Инициативу подготовила депутат "Единой России" Татьяна Буцкая еще в 2023 году. В случае принятия проект обяжет ритейлеров отдавать определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, которая производится на территории России, а также в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом в Минэкономразвития ранее уже выступали с критикой данного законопроекта. По данным СМИ, поводом для недовольства сотрудников ведомства стало определение понятия "российский товар". Под ним предлагалось понимать только ту продукцию, которую произвели на территории страны, а владельцами фабрик при этом являются россияне или белорусы.

В министерстве потребовали более четко определить, какие именно товары следует считать отечественными, а также заявили, что такой закон будет противоречить уже существующим актам.