Трутнев прокомментировал запрет на поставки в РФ грузовиков и самосвалов из Японии

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Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что сегодня больше внимания нужно уделять производству грузовиков и самосвалов в России.

Он отметил, что многое нужно научиться делать самостоятельно. По словам вице-премьера, при закупке качественной продукции у Японии в стране не развивались эти сферы производства.

"Мы ведь не делаем определенные виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях – ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно", – приводит слова Трутнева РИА Новости.

Ранее Япония ввела запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. По его словам, ограничения вступят в силу 17 июня в рамках нового пакета санкций.

В перечень также вошли железнодорожные локомотивы, кондиционеры, стальные резервуары, газовые и парогенераторы, насосы, турбины, обрабатывающие станки и запчасти для них, а также другое электрическое оборудование, используемое в промышленности.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

