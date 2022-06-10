Трутнев прокомментировал запрет на поставки в РФ грузовиков и самосвалов из Японии

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что сегодня больше внимания нужно уделять производству грузовиков и самосвалов в России.
Он отметил, что многое нужно научиться делать самостоятельно. По словам вице-премьера, при закупке качественной продукции у Японии в стране не развивались эти сферы производства.
"Мы ведь не делаем определенные виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях – ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно", – приводит слова Трутнева РИА Новости.
Ранее Япония ввела запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. По его словам, ограничения вступят в силу 17 июня в рамках нового пакета санкций.
В перечень также вошли железнодорожные локомотивы, кондиционеры, стальные резервуары, газовые и парогенераторы, насосы, турбины, обрабатывающие станки и запчасти для них, а также другое электрическое оборудование, используемое в промышленности.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: