Юрист Хаминский: пени за задолженность по ЖКХ с 18 марта начисляют по 9,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство отменило начисление пеней за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на основе ключевой ставки Центрального банка 21%. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

До 1 января текущего года пени рассчитывались по ставке 9,5% годовых, то есть минимальному значению ЦБ. Однако с повышением ставки до 21% управляющие компании начали применять ее для расчетов, отметил юрист.

В марте кабмин после пересмотра порядка решил продлить применение минимальной ставки до 2027 года. Таким образом, подчеркнул Хаминский, для тех, кто успел оплатить долги до введения новых правил, будет проведен перерасчет.

Между тем глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести в России единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что считает лишним практику заключения прямых договоров.

В свою очередь, юрист Андрей Моисеев рассказал, что россияне могут не платить за коммунальные услуги, если услуга была ненадлежащего качества. Кроме того, потребителям можно не платить за ЖКУ, если платеж просрочен на три года. Согласно судебной практике, такие старые долги можно не оплачивать, а отдавать предпочтения более свежим.