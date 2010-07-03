Минэкономразвития дало новый прогноз по инфляции на 2019 год

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что в обновленном макропрогнозе его ведомство понизит прогноз инфляции в России по итогам 2019 года до уровня ниже 4%. Об этом пишет ТАСС.

Документ будет подготовлен в течение двух недель.

Говоря о причинах замедления экономического роста в первом полугодии 2019-го, министр назвал основным фактором ухудшение совокупного спроса. Также сказывается формирование менее комфортного инвестиционного климата. Кроме того, негативные изменения связаны с внешнеэкономической сферой.

Во втором полугодии Минэкономразвития ожидает восстановления по совокупному спросу. Центробанк уже начал снижать процентные ставки, отметил Орешкин.

Ранее американская консалтинговая фирма The Boston Consulting Group опубликовала российский индекс SEDA, который рассчитывается на основе 10 критериев и позволяет сделать выводы о социально-экономическом развитии страны. В 2019 году SEDA составил 56,6 балла из 100 возможных, что поставило Россию на 53 место из 143 стран мира (52,6 балла и 56 место в 2008 году). Отмечается, что с 2008 года в стране повысилась эффективность государственного управления (25,7 балла в 2008 году, 29,4 – в 2019-м). Хороший рост также показали макроэкономическая стабильность (52 в 2008 – 71,8 в 2019) и инфраструктура (62,7 – 75,1).