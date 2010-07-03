Американцы оценили социально-экономическое развитие России

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Фото: depositphotos/borjomi88
Американская консалтинговая фирма The Boston Consulting Group опубликовала российский индекс SEDA, который рассчитывается на основе 10 критериев и позволяет сделать выводы о социально-экономическом развитии страны. Выдержки из материала приводит ИА "НСН".
В 2019 году индекс составил 56,6 баллов из 100 возможных, что поставило Россию на 53 место из 143 стран мира (52,6 балла и 56 место в 2008 году). Отмечается, что с 2008 года в стране повысилась эффективность государственного управления, но этот показатель все равно остается на низком уровне (25,7 балла в 2008 году, 29,4 – в 2019-м). Немного подрос уровень занятости – теперь его оценили в 65,1 балла (63,8 в 2008-м).
Хороший рост показали макроэкономическая стабильность (52 в 2008 – 71,8 в 2019) и инфраструктура (62,7 – 75,1). Кроме того, аналитики отметили положительную динамику в ситуации с доходами граждан и социальным неравенством в целом.
Вместе с тем в ряде сфер эксперты обнаружили признаки "медленной деградации" – это здравоохранение (84,3 в 2008 – 83,8 в 2019), образование (71,7 – 68,1), гражданские свободы (45 – 43,8) и экология (45,2 – 43,3). По заключению The Boston Consulting Group, здесь Россия показывает результаты ниже среднемировых, и цифры постепенно ухудшаются.
Ранее доктор экономических наук, заслуженный экономист России Сергей Сильвестров объяснил, почему падение цен на нефть не угрожает стабильности российской экономики. По его словам, "с 2014 года по нынешний день цена нефти превышает примерно миллиона на три тот норматив, который был заложен в бюджетное правило для обеспечения доходности нашего бюджета". Таким образом, правительство может в полной мере выполнять все социальные обязательства. Эксперт добавил, что состояние дел на настоящий момент "достаточно стабильное".
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