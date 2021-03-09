Rolls-Royce приостановил продажу "Трансмашхолдингу" норвежского завода двигателей

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Rolls-Royce Group приостановила продажу международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, который расположен в Норвегии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Норвежскому телеграфному бюро в Rolls-Royce сообщили, что продажа не остановлена окончательно, речь идет только о перерыве для того, чтобы Норвежское правительство лучше изучило соглашение.

"Мы все еще хотим продать Bergen Engines компании TMH, которая, мы верим, будет сильным стратегическим партнером для этого производства, если итог исследования, которое проведет норвежское правительство, будет позитивным", – подчеркнули там.

Ранее Минюст Норвегии заявил, что страна может заблокировать приобретение "Трансмашхолдингом" у Rolls-Royce Group завода. Обоснованием для такого решения стал закон о безопасности.