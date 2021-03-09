Rolls-Royce приостановил продажу "Трансмашхолдингу" норвежского завода двигателей

Фото: ТАСС/picture alliance/Geisler-Fotop
Rolls-Royce Group приостановила продажу международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, который расположен в Норвегии. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Норвежскому телеграфному бюро в Rolls-Royce сообщили, что продажа не остановлена окончательно, речь идет только о перерыве для того, чтобы Норвежское правительство лучше изучило соглашение.
"Мы все еще хотим продать Bergen Engines компании TMH, которая, мы верим, будет сильным стратегическим партнером для этого производства, если итог исследования, которое проведет норвежское правительство, будет позитивным", – подчеркнули там.
Ранее Минюст Норвегии заявил, что страна может заблокировать приобретение "Трансмашхолдингом" у Rolls-Royce Group завода. Обоснованием для такого решения стал закон о безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: