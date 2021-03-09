Норвегия может остановить покупку норвежского завода двигателей "Трансмашхолдингом"

Фото: ТАСС/Rui Vieira/PA
Минюст Норвегии заявил, что страна может заблокировать приобретение международным подразделением "Трансмашхолдинга" TMH International у Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, сообщает ТАСС.
Обоснованием для такого решения стал закон о безопасности.
"Правительство основательно изучило этот вопрос за прошедшие месяцы, и мы не можем исключить, что продажа Bergen Engines THM может создать риск для национальной безопасности", – сказала норвежский министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн.
"Трансмашхолдинг", в свою очередь, рассчитывает, что сотрудничество норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок холдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.
Ранее в Норвегии сдали первый в мире автономный беспилотный контейнеровоз с нулевым выбросом. В ближайшее время корабль пройдет испытания на загрузку и устойчивость, а затем отправится в порт Хортен для подготовки к автономной эксплуатации.
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