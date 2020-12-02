Первый в мире беспилотный контейнеровоз с нулевым выбросом сдали в Норвегии

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Фото: yara.com
Первый в мире автономный беспилотный контейнеровоз с нулевым выбросом Yara Birkeland сдали в Норвгеии.
Судно передано заказчику – производителю удобрений Yara International, который планирует доставлять продукцию с завода в городе Порсгрунн в порты Бревик и Ларвик.
Отмечается, что в ближайшее время корабль пройдет испытания на загрузку и устойчивость, а затем отправится в порт Хортен для подготовки к автономной эксплуатации.
Длина Yara Birkeland составляет 80 метров, ширина – 15 метров, вместимость – 120 стандартных контейнеров размером 20 футов, сообщает портал Offshore Energy.
В Yara International рассчитывают, что переориентация груза с автотранспорта на морскую транспортировку уменьшит уровень шума и выбросов.
В то же время компания-производитель Vard отмечает, что сдача подобного высокотехнологичного судна в будущем может изменить морскую отрасль.
Судно оснащено технологиями, которые обеспечивают дистанционное и автономное управление, а также электроникой, аккумуляторной и силовой установками.
Корпорация Airbus ранее разработала концепции трех моделей самолетов с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. В качестве источника энергии в них предлагается использовать водород.
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