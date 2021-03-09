Минобрнауки прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через госуслуги

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Возможность оформления образовательного кредита через портал госуслуг прорабатывают в Минобрнауки РФ. Об этом говорится в докладе о реализации плана деятельности министерства.

"Также в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заемщика, банка и образовательной организации высшего образования", – сообщается в документе.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с Центробанком проработать вопрос по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%.