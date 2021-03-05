Банк России выявил регионы с самой недоступной ипотекой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Субъектами РФ с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки стали республики Чечня, Ингушетия и Тыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Банка России.
В среднем в начале 2021 года клиенты российских банков оформляли ипотеку по 7,23 процента годовых, что немного меньше по сравнению с декабрем, когда кредиты обходились в среднем на 0,13 процентного пункта дороже.
При этом в двух субъектах РФ, возглавивших список регионов с наименее доступной ипотекой, средняя ставка превысила 8 процентов годовых: жители Чечни могли оформить кредит в среднем под 8,06 процента, а Ингушетии – под 8,03 процента. Тыва отстала не слишком сильно: там кредит обходился в среднем в 7,99 процента.
Самыми доступными кредиты оказались в регионах Дальневосточного федерального округа: Чукотском автономном округе, Приморском крае и Якутии: там действует специальная программа ипотеки под 2 процента.
Ранее стало известно, что в столице было выдано более 56 тысяч льготных ипотечных кредитов в начале 2021 года. Москва остается лидером по числу предоставленных льготных ипотек, которые составляют 14,5 процента всех выданных в стране кредитов.
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