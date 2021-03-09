Коллекторы перечислили основные причины долгов россиян по кредитам

Фото: deositphotos/belchonock
В России большинство граждан, которые допускают просрочку платежей по кредитам, делают это из-за трудностей с финансами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По данным ассоциации, всего в стране кредитные обязательства имеют 60% экономически активного населения, просрочку по платежам допускает каждый 12-й из них. При этом большинство должников ссылаются на финансовые трудности, их число за год выросло с 50% в 2019 году до 75% в 2020-м.
Как уточняется, 60% должников ссылаются на снижение дохода, а 40% – на потерю работы и отсутствие дохода. При этом только каждый пятый должник отказывается идти на контакт, остальные же согласны платить и пытаются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами найти выход из ситуации.
По данным коллекторов, некоторые неплательщики не собираются выплачивать долг. 6% допустивших просрочку по кредитам настаивают на оплате только по решению суда, а каждый двадцатый должник планирует признать себя банкротом.
Около 4% должников неправильно трактуют условия кредитных каникул: например, убеждены, что они касаются всех и не нужно никакого подтверждения ухудшения финансового положения и уведомления кредитора, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6%. Согласно данным ЦБ, большинство клиентов российских банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан снижается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: