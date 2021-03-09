Коллекторы перечислили основные причины долгов россиян по кредитам

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В России большинство граждан, которые допускают просрочку платежей по кредитам, делают это из-за трудностей с финансами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным ассоциации, всего в стране кредитные обязательства имеют 60% экономически активного населения, просрочку по платежам допускает каждый 12-й из них. При этом большинство должников ссылаются на финансовые трудности, их число за год выросло с 50% в 2019 году до 75% в 2020-м.

Как уточняется, 60% должников ссылаются на снижение дохода, а 40% – на потерю работы и отсутствие дохода. При этом только каждый пятый должник отказывается идти на контакт, остальные же согласны платить и пытаются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами найти выход из ситуации.

По данным коллекторов, некоторые неплательщики не собираются выплачивать долг. 6% допустивших просрочку по кредитам настаивают на оплате только по решению суда, а каждый двадцатый должник планирует признать себя банкротом.

Около 4% должников неправильно трактуют условия кредитных каникул: например, убеждены, что они касаются всех и не нужно никакого подтверждения ухудшения финансового положения и уведомления кредитора, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6%. Согласно данным ЦБ, большинство клиентов российских банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан снижается.