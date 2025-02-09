Telegraph: тысячи золотых слитков изъяты из Банка Англии из-за угрозы торговой войны с США

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За последние несколько месяцев из хранилищ Банка Англии было изъято несколько тысяч золотых слитков. Об этом пишет британская газета Telegraph.

"Тысячи золотых слитков были вывезены из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений, связанных с торговой войной Дональда Трампа", – говорится в статье.

По данным банка, за последние пару месяцев из хранилищ вывезли около восьми тысяч слитков, что составляет почти 2% от общего запаса.

Заместитель управляющего Банком Англии Дэйв Рамсден пояснил изданию, что это связано с ростом цен на фьючерсном рынке в Нью-Йорке, которые превысили наличные цены в Лондоне. Кроме того, трейдеры обеспокоены возможным введением Трампом пошлин на золотые слитки.

Ранее Китай ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Они начнут действовать с 10 февраля 2025 года.

Этот шаг стал ответом страны на аналогичное решение Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%. Они вступили в силу 4 февраля 2025 года. Причиной для такого решения власти США назвали тот факт, что КНР якобы поставляет в страну нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.