Официальный курс евро снизился на 77 копеек

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 76,51 копейки, до 89,2044 рубля. Курс доллара уменьшился на 58,88 копейки, до 73,6618 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 66,81 копейки, до 80,656 рубля.
Накануне курс евро на Московской бирже опустился до 89 рублей (на 0,81%) впервые с 18 сентября. Курс доллара упал на 64 копейки, до 73,41 рубля.
Ранее финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский предположил, что в ближайшее время доллар будет снижаться в связи с негативным отношением инвесторов. По его мнению, самой крепкой валютой в мире считается швейцарский франк.
Финансовый аналитик Виталий Калугин полагает, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах 5%. Негативная динамика для американской валюты возможна, по мнению эксперта, если Джо Байден организует социалистическую революцию.
Эксперт рассказал, как может повлиять начало массовой вакцинации на экономику
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: