Официальный курс евро снизился на 77 копеек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 76,51 копейки, до 89,2044 рубля. Курс доллара уменьшился на 58,88 копейки, до 73,6618 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 66,81 копейки, до 80,656 рубля.

Накануне курс евро на Московской бирже опустился до 89 рублей (на 0,81%) впервые с 18 сентября. Курс доллара упал на 64 копейки, до 73,41 рубля.

Ранее финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский предположил, что в ближайшее время доллар будет снижаться в связи с негативным отношением инвесторов. По его мнению, самой крепкой валютой в мире считается швейцарский франк.

Финансовый аналитик Виталий Калугин полагает, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах 5%. Негативная динамика для американской валюты возможна, по мнению эксперта, если Джо Байден организует социалистическую революцию.