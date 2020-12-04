Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ходе валютных торгов на Московской бирже доллар опустился ниже 74 рублей, свидетельствуют данные площадки.
Курс доллара снизился по отношению к российской валюте на 0,68%. По данным на 15:24 по московскому времени, в моменте курс доллара достигал 73,94 рубля.
Последний раз валютные показатели ниже 74 рублей наблюдались 2 сентября 2020 года.
Ранее эксперт рассказал, стоит ли сейчас менять доллары на евро. Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский предложил вкладывать долларовые накопления в создание мультивалютной корзины.
Российская валюта укрепляется по отношению к доллару