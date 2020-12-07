Курс евро на Мосбирже опустился до 89 рублей

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Курс евро на Московской бирже опустился до 89 рублей впервые с 18 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс европейской валюты опустился на 0,81%, составив 89,07 рубля. Курс доллара упал на 64 копейки – до 73,41 рубля.

Ранее финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский предположил, что в ближайшее время доллар будет снижаться в связи с негативным отношением инвесторов. По его мнению, самой крепкой валютой в мире считается швейцарский франк.

Финансист подчеркнул, что обмен валюты стоит осуществлять через валютную секцию биржи. При этом обменные пункты не нужно использовать, поскольку при этом придется заплатить 5–10% комиссии, заявил эксперт.

Финансовый аналитик Виталий Калугин отмечал, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах 5%. Негативная динамика для американской валюты возможна, по мнению эксперта, если Джо Байден организует социалистическую революцию.

