Посол РФ в Канаде прокомментировал призывы удержать турбины для "Северного потока"

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Заявления "Канадского украинского конгресса", чья деятельность признана нежелательной в России, о необходимости удержать турбины для газопровода "Северный поток" и выслать российских дипломатов из страны являются абсурдным и нелогичными, заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Канадский украинский конгресс" (деятельность организации признана нежелательной в России), в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа", – сообщил он РИА Новости.

По словам представителя дипмиссии, члены данной организации демонстрируют русофобию, здесь необходима работа "специалистов в области психиатрии".

При этом Степанов отметил, что два генеральных консульства РФ и посольство продолжают анализировать канадскую внешнюю и внутреннюю политику, поддерживать двустороннюю межправительственную связь и оказывать помощь соотечественникам.

Ранее в правительстве Канады сообщили, что готовы вернуть 5 турбин "Северного потока", которые были отправлены на ремонт в Монреаль. Подобное заявление сделала глава канадского МИД Мелани Жоли.

В "Газпроме" данную информацию опровергли.

До этого в СМИ высказали предположение, что одна из турбин "Северного потока" застряла в Германии из-за действий России. По заявлению агентства, у РФ возникли проблемы с ее обратной транспортировкой. Тогда в СМИ предположили, что логистический процесс может затянуться на несколько дней или недель.

Также известно, что 31 августа работу турбины приостановят для проведения ремонта. Об этом сообщили в "Газпроме". Предполагается, что работы будут завершены в течение 3 дней. Поставки газа в этот период будут временно остановлены.

