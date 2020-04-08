ЦБ повысил курс доллара на четверг до 75,74 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России установил на четверг, 9 апреля, официальный курс доллара на уровне 75,74 рубля. Данное значение на 29,49 копейки ниже предыдущего показателя, передает ТАСС.

Официальный курс евро ЦБ РФ повысил на 22,21 копейки, до 82,02 рубля.

До этого независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая сообщила, что ситуация с рублем по-прежнему остается негативной. Среди факторов, повлиявших на скачки курсов валют, аналитики называют ситуацию с коронавирусной инфекцией, а также срыв сделки ОПЕК+.

В марте участники картеля не пришли к договоренности в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его прогнозам, Россия будет терять каждый день от 100 до 150 миллионов долларов.

Недавно аналитик оценил готовность России пойти на условия Саудовской Аравии по ОПЕК+.